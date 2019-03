Venerdì 22 Marzo 2019, FABRIZIO FERRARA - Alcune novità sono davvero interessanti: in particolar modo - tra quelle non ancora palesi - la riorganizzazione della fotocamera in-app. Tuttavia, se ragioniamo in termini di utilità, credo che il poter proteggere il proprio nome pubblico sia decisamente di maggior peso, perché permetterà di ridurre le truffe che, sempre più spesso, avvengono tramite finti profili Instagram.



Secondo alcuni rumors provenienti dal mondo dei leakers, Instagram starebbe lavorando a diverse novità, già presenti nelle ultime beta ma non ancora attive e pubbliche, anche per riorganizzare la fotocamera in-app e contrastare il fenomeno dei falsi profili.