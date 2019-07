Giovedì 18 Luglio 2019, Tempo di rivoluzione in casa Instagram, l'azienda infatti (Facebook per l'esattezza, proprietaria di Instagram) sta testando una versione dell'app che nasconde il numero di like alle foto.

Arriva anche in Italia la versione test , dopo il Canada, è stata lanciata anche da noi una versione dell'app che nasconde il numero di like agli utenti, in parole povere , nessuno potrà vedere la quantità di "mi piace" di un singolo post, se non l'utente che lo ha pubblicato.

La notizia è una piccola rivoluzione nel mondo del più famoso social di fotografia, soprattutto per le abitudini degli influencer più famosi, visto che così cambierebbero molte carte in regola.