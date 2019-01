Domenica 20 Gennaio 2019,

IRINA SHAYK FOR INTIMISSIMI: con oltre 10 milioni di follower, Irina Shayk è una delle modelle più famose al mondo ma è da sempre una donna molto riservata e discreta tanto che sia della lunga relazione con il calciatore neo juventino Cristiano Ronaldo, che del suo legame con l'attore Bradley Cooper da cui ha avuto una figlia, Lea, si sa poco o nulla. Tiene moltissimo alla sua privacy e tiene la sua vita lontano dai riflettori. In una rarissima intervista all'Evening Standard Magazine, la top racconta: "Al di fuori del lavoro, sono una persona normale e voglio che continui a essere così". Anche perché, come spiega la stessa Irina, non voleva fare la modella per essere famosa ma per aiutare economicamente la sua famiglia. Nata 32 anni fa nel villaggio russo di Yemanzhelinsk, ha perso il padre quando aveva 14 anni mentre la madre insegnava musica.