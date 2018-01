Domenica 28 Gennaio 2018, L'invito è rivolto al mondo "social" a moderare i toni: "Vorrei che tutti potessero conoscere Eva come l'ho conosciuta io persona stupenda e amorevole ! Il blogger e ufologo savonese Angelo Maggioni sbotta contro la campagna mediatica che si è scatenata contro Eva Henger messa in atto da diversi utenti di facebook , avendola conosciuta personalmente, vuole mettere alcune cose in chiaro, prendendo le difese della star attualmente tra i protagonisti de "L'Isola dei Famosi".



Afferma Maggioni: "Ho letto davvero tanti commenti sul web che riguardavano Eva Henger, commenti davvero inauditi !! molti di questi potrebbero essere perseguiti . Ho visto una parte malvagia, incivile al confine del delinquenziale! Ho visto e letto davvero troppo, ora basta: parlo io! Mi chiamo Angelo Maggioni e sono un ricercatore ufologo nonché presidente di A.R.I.A. associazione ricerca italiana aliena ; sono un blogger, sì, quello che ha smascherato la micro criminalità nel quartiere di Legino, e oggi sono candidato alla Camera dei Deputati



Ma vorrei parlarvi di quando ho organizzato il convegno ufologico savonese del 2017, e proprio per quella occasione ho avuto il piacere di avere Eva Henger come madrina dell'evento, appassionata di ufologia e fortemente convinta di vita al di fuori del nostro pianeta ma anche razionale quanto basta per non

credere a tutto quello che viene raccontato nel web. Quello che mi colpì da subito che si mise in gioco senza esitazioni, ricordo che l'avvertii : "Guarda che trattandosi di ufologia rischi di essere fortemente criticata " ma nulla la poté fermarla , ed essendo appassionata e curiosa non declinò l'invito e accettò la sfida, così partecipò al convegno per poter ascoltare Piero Zanfretta e Gaspare De Lama in quanto affascinata dai racconti di contattismo.



Certo anche in quell'occasione la banalità e stupidità di alcuni cittadini non mancò di farsi notare, ma chi è veramente Eva? Ve lo dico io che l'ho conosciuta : Eva è una persona straordinariamente umile, quando arrivò a Savona , era tardi e rinunciò di mangiare per non far fare tardi al personale dell'albergo, rimanemmo nella sala a parlare di alieni, sorridente, educata mai ci ha fatto sentire fuori luogo e mai un comportamento da star . Premurosa sì, di carattere sì, ma di una dolcezza infinita. Mai una parola fuori luogo, mamma premurosa, sempre in pensiero per la figlia Mercedesz. Ricordo che mi stupii il suo fare alla buona e sempre disponibile".



Pertanto Maggioni invita i social a moderare i toni: "Seppur vero che l'Isola dei famosi è un gioco, forse alcuni gruppi su Facebook ne hanno perso il senso: commenti impronunciabili , insulti e cattiveria gratuita, ho letto anche delle minacce fatte alla figlia Mercedesz; Davvero si può arrivare a tanto? Spesso sono commenti vigliacchi fatti da persone che non conoscono Eva di persona! Eppure sono pronti a giudicare e insultare, io stesso sono stato cacciato da un gruppo solo per averla difesa,vorrei solo che Eva possa proseguire il suo percorso sull'isola e finalmente che tutti voi possiate conoscerla per come è veramente, una donna decisa, ma fragile, una donna solare, educata, premurosa e onesta .



"Forza Eva, siamo con te".