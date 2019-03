Sabato 30 Marzo 2019,

La Juventus ha segnato almeno tre gol in tutte le ultime quattro partite casalinghe: i bianconeri non arrivano a cinque gare interne con tre o più reti in Serie A dal febbraio 2014.







In tre delle quattro occasioni in cui l’Empoli ha ottenuto 25 o meno punti dopo 28 giornate di campionato, è poi retrocesso a fine stagione: fa eccezione il 2005/06, unica di queste stagioni disputata da squadra neopromossa.







L’Empoli è, con il Chievo, una delle due squadre del campionato a non aver ancora vinto in trasferta: quattro pareggi e nove sconfitte per i toscani.







Soltanto l’Atalanta ha segnato più gol di testa rispetto alla Juventus in questo campionato (12 vs 11), mentre l’Empoli è la squadra che ne ha realizzati meno (due) con questo fondamentale – quella toscana è anche la squadra che ha subito più reti di testa (12).







L’Empoli è la squadra che ha perso più punti (18 al pari della SPAL) da situazione di vantaggio in questo campionato, mentre soltanto l’Atalanta (14) ne ha guadagnati più della Juventus (13) una volta sotto nel punteggio.