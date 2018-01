Lunedì 15 Gennaio 2018, La Juventus prepara i botti per il prossimo mercato! La società bianconera lavora per puntellare la rosa a disposizione del tecnico Max Allegri , per continuare a dominare in Italia ed conquistare l’Europa dei grandi !







Reparto sotto osservazione è il centrocampo , e secondo le ultime indiscrezioni ,l’obiettivo numero uno è Sergej Milinkovic Savic , talentuoso centrocampista serbo in forza alla Lazio , già nel mirino dei bianconeri nella scorsa sessione di mercato . Secondo le ultime notizie , il club bianconero sarebbe pronto ad una super offerta intorno ai 50 milioni per accaparrarsi le prestazioni del centrocampista serbo nella prossima stagione e l’affare potrebbe essere “agevolato” dall’acquisto di Cristante da parte del club di Lotito: infatti , il centrocampista bergamasco( 7 centri in campionato) potrebbe essere il perfetto sostituto del serbo ,sempre più vicini ai bianconeri ,pronti a dominare anche nelle prossime stagioni!