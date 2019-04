Sabato 06 Aprile 2019, Juventus-Milan è il secondo anticipo della trentunesima giornata di Serie A. Si gioca stasera alle 18 all’Allianz Stadium di Torino. Questa è la prima giornata in cui la Juventus può vincere matematicamente il suo ottavo Scudetto di fila, ma non dipenderà soltanto da lei. Se la Juventus dovesse battere il Milan sarebbe poi necessario che il Napoli perdesse in casa domenica contro il Genoa, un risultato improbabile. Il Milan invece ha bisogno di punti per rimanere fra le prime quattro della classifica. Non vince da tre turni e rischia quindi di farsi sorpassare da Atalanta e Lazio.Juventus-Milan sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Serie A (202) e Sky Sport 251