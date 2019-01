Lunedì 21 Gennaio 2019,

Juventus-Chievo è l'ultima partita della ventesima giornata di Serie A. Si gioca questa sera alle 21 all'Allianz Stadium di Torino. La Juventus può riportarsi a nove punti dal Napoli, che ieri ha vinto contro la Lazio, e ottenere la diciottesima vittoria in venti partite di campionato. Il Chievo invece è ancora in ultima posizione, anche se di recente ha recuperato diversi punti di svantaggio e si sta lentamente avvicinando alle altre squadre in zona retrocessione. Quella di stasera, comunque, non è una partita da cui può sperare di ottenere qualcosa.