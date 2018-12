Sabato 22 Dicembre 2018, La Lazio non trova il successo in Serie A da cinque partite (peggiore striscia in un singolo campionato sotto Simone Inzaghi): i biancocelesti non fanno peggio nel massimo campionato da dicembre 2015 (sette).



Il Cagliari non vince da sei partite di Serie A (4N, 2P) – i sardi non arrivano ad almeno sette gare di fila senza successi nella competizione da aprile 2015 (11 in quel caso).



La Lazio ha vinto solo una delle ultime quattro partite interne di Serie A (2N, 1P), dopo aver trovato il successo in tre delle precedenti quattro di questo campionato (1P).



Il Cagliari ha vinto solo una delle otto trasferte disputate in questa Serie A (1-0 a Bergamo contro l’Atalanta): completano tre pareggi e quattro sconfitte.