Domenica 27 Gennaio 2019, Per la Lazio solo due successi negli ultimi nove incontri di campionato (5N, 2P), dopo che aveva vinto sette dei precedenti nove match nella competizione (2P).



La Juventus è imbattuta da 22 trasferte di Serie A (18V, 4N), solo una volta nella sua storia ha registrato una serie migliore fuori casa, tra settembre 2011 e novembre 2012 (25).



La Juventus ha segnato in tutte le sue 28 gare nel 2018/19 in tutte le competizioni, solo una volta nella sua storia ha segnato per più match consecutivi a partire dall’inizio di una singola stagione: nel 1957/58, quando i bianconeri trovarono il gol in tutte le loro prime 29 partite ufficiali con Ljubisa Brocic alla guida del club.



Sfida tra due delle tre squadre che hanno realizzato più reti su sviluppo di calcio d’angolo in questo campionato (sei sia Lazio che Juventus, al pari dell’Atalanta).