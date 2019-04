Sabato 13 Aprile 2019, Se avete mal di denti, ad esempio perchè avete una carie che ha bucato lo smalto dentale, avete bisogno di cure odontoiatriche. E prima le riceverete e meglio sarà per i vostri denti e per la salute in generale. Autoprescrivervi un antidolorifico non farà l'otturazione al posto del dentista. L' antidolorifico è sicuramente una soluzione, ma solo temporanea, per guadagnare tempo e sopportare il sintomo doloroso. Il problema che causa il dolore non può essere eliminato con l'antidolorifico. Pertanto occorre sempre rivolgersi immediatamente all'odontoiatra per una visita di controllo urgente per procedere ad eliminare la causa del problema.

Alcuni farmaci antidolorifici, anche di marche molto famose e dal nome piuttosto conosciuto, sono stati limitati o ritirati dal commercio in alcuni paesi per pericolosità sospetta od accertata