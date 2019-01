Mercoledì 09 Gennaio 2019, La Salute e Sicurezza sul Lavoro è la scienza che si occupa di analizzare ed intraprendere azioni per ridurre e prevenire i rischi sui luoghi di lavoro che possono, non efficacemente gestiti, esporre i lavoratori di qualsiasi attività al rischio di infortuni, incidenti e malattie professionali, che oltre che danneggiare la salute del lavoratore, in primis, hanno un pesante impatto, sia per l’azienda, sanzioni, fermo lavori, incapacità produttiva, sia per la società nel caso di costi sanitari, invalidità e morte.



La normativa di riferimento a definire gli obblighi per il datore di lavoro ad “adottare nell’esercizio dell’imprese le misure che, secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”, è l’art. 2087 del Codice Civile, assieme al Testo Unico della Sicurezza sul lavoro D.lgs 81/2008, che sostituisce il D.lgs 626/1994.