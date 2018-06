Lunedì 18 Giugno 2018, Fu uno dei raduni d'auto d'epoca più importanti del suo decennio, oltre a un momento storico per il collezionismo a seguito del quale molte vetture letteralmente uniche al mondo passarono di mano per cifre inimmaginabili, sotto le fronde degli alberi a Villa d'Este nel 2011, in quel di Tivoli presso il Lazio centrale. Eppure persino tra la nutrita schiera di miliardari, con garage grandi quanto un centro commerciale cinese, calò momentaneamente il silenzio, quando sulla strada usata per far sfilare i vecchi capolavori venne il momento di quel bizzarro fulmine bronzeo, alto appena 84 cm e così straordinariamente appuntito, che molti di loro non avrebbero neppure immaginato di poter vedere coi propri occhi. E probabilmente così sarebbe andata, se non fosse stato per le difficoltà economiche incontrate dall'azienda costruttrice, un tempo uno dei maggiori marchi del Made-In-Italy nel settore dell'automobilismo di grido. Fluttuando lievemente su strada, con gli pneumatici larghi e il parabrezza romboidale, le fiancate triangolari come la serie di appariscenti lamelle sul retro, composta di prese d'aria per il motore. Era in effetti una Lancia Stratos, quella cosa. Ma non certo la campionessa d'infiniti rally, che molti di noi millennials conoscono grazie alla sua inclusione nell'eponimo videogame della Sega (con la famosa livrea "Alitalia" e il tricolore nostrano) bensì la prima interpretazione di quello che avrebbe potuto, e dovuto essere. Quando colui che l'aveva creata, quel creativo straordinario, ancora usava chiamarla Stratolimite, con riferimento ai confini più estremi dell'atmosfera terrestre che intendeva raggiungere. E che un giorno avrebbe, persino, varcato.

Se esiste un'automobile che, nella fantasia popolare, simboleggia più di ogni altro le sensibilità estetiche e le preferenze...