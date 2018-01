Giovedì 18 Gennaio 2018, Abbiamo assistito da uno dei periodi piu' tristi della divulgazione ufologica, con questo articolo analizzo lo stato di salute del movimento: Da sempre alla ricerca di un possibile inserimento nel mondo scientifico, ma mai coerente nel utilizzare sempre e per chiunque un modello simile a quello utilizzato per la stessa scienza, lasciando perdere vecchie bufale anzi smentendole per il bene stesso della ricerca.Senza contare le innumerevoli ed inutili liti sorte all'interno del movimento stesso. Un analisi quindi che traccia ed elenca le innumerevoli incoerenze di questo mondo oramai inadatto e antico rispetto alla richiesta di conoscenza di un pubblico oramai attento e maturo riguardo la tematica Ufo.