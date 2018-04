Mercoledì 11 Aprile 2018, Per essere la chiave di volta che sorregge l'incastro, ed amplifica la suddivisione, tra Italia, Francia, Austria e Germania, il paese strettamente continentale della Svizzera è un luogo notoriamente piuttosto tranquillo. Politicamente neutrale per lo meno fino all'inizio dell'epoca contemporanea, economicamente solido in forza dei suoi istituti bancari, con una fiorente industria dedita, in maniera particolarmente celebre, all'arte utile dell'ingegneria meccanica applicata alla vita di tutti i giorni. Il che significa, in altri termini, la costruzione di orologi... Ma ci sono specifici casi in cui questa propensione la culto della precisione si trova riflessa nella stessa presenza d'infrastruttura che, sotto determinati punti di vista, sarebbero difficili da immaginare in qualsiasi altro luogo al mondo. Volete un esempio? Prendete atto, grazie al qui presente video del National Geographic, della presenza secolare della Pilatusbahn. La strada ferrata che parte da Alpnachstad sulle rive del lago dei Quattro Cantoni, per proseguire verso la vetta Esel del monte Pilatus, ad un'altitudine di 2.073 metri sul livello del mare. Il che comporta, in effetti, un'ascensione di 1600 metri in poco più di mezz'ora, con una pendenza massima del 48%. Eppure l'osservatore attento ai dettagli potrebbe notare, non senza un comprensibile moto di sorpresa, l'evidente assenza di qualsivoglia cavo di traino, l'imprescindibile segno di quanto ci si sarebbe ragionevolmente aspettati: l'applicazione del sistema della funicolare, qui poco pratico a causa della particolare conformazione topografica, che impediva la costruzione di una linea di ritorno per fare da contrappeso. Evidenziando come l'unica possibilità sia che i piccoli treni elettrici si muovano sul suddetto tragitto mediante l'impiego della potenza sviluppata dai loro stessi motori. Il che, dal punto di vista prettamente fisico, sarebbe generalmente impossibile...