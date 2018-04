Mercoledì 18 Aprile 2018, La patente di guida è fin dagli anni ‘50 un traguardo importante per i ragazzi. Una sorta di lasciapassare per il mondo degli adulti. Un certificato di avvenuta maggiore età. Lo abbiamo visto tante volte nei telefilm americani, quando i ragazzi protagonisti, non vedevano l’ora di prendere la patente e scorazzare con l’auto di papà.

Guidare un’auto ha rappresentato per decenni un modo di sentirsi liberi, ribelli, responsabili. Nonché un modo per fare breccia nel cuore di qualche ragazza, vantandosi di avere finalmente la patente e un’auto per poterla andare a prendere. Basta mezzi pubblici scomodi o mortificanti passaggi presi di fortuna qua e là.

I tempi però cambiano, e dopo la controtendenza sui jeans, altro simbolo di ribellione e di giovinezza ruggente, ne arriva un’altra sulla patente.