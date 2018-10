Venerdì 26 Ottobre 2018, Conosciamo tutti i fiori di Bach. Sappiamo che ci sono 12 guaritori, 7 aiutanti e 19 fiori spiritualizzati, con un totale di 38 fiori.

Ora abbiamo visto quali sono i 12 guaritori e i 7 aiutanti, quindi non ci rimane che parlare dei fiori che mi piacciono di più in assoluto.

Ma come agiscono e a che cosa servono e, soprattutto, quali sono?

Questo mio articolo è una risposta a queste domande.

Vedremo un po' la teoria di Edward Bach e la visione del mondo spirituale per poi finire col conoscere i 19 rimedi che permettono di superare gli "ostacoli" della vita.