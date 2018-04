Segnalato da GorazdSkrt il 22-04-2018 19:05:07



Domenica 22 Aprile 2018, Giovedì 29 marzo e' stata inaugurata la torretta di avvistamento più grande del mondo. Spettacolo! Con i suoi 18 metri d’altezza, quattro piani e quattro terrazze panoramiche, adatte a ospitare oltre un centinaio di persone, la torretta di avvistamento di Godic, delizioso borgo alpino in Slovenia, potrebbe entrare nel Guinness dei primati. Con una salita di 100 scalini si raggiunge la cima della torretta, da dove si può ammirare il magnifico panorama delle Alpi di Kamnik e della Savinja.

Un’opportunità davvero unica per accedere a un belvedere spettacolare, realizzato in materiali 100% naturali, e utilizzando conoscenze tradizionali del luogo. In questo caso infatti, non conta solo il risultato finito, ma anche il modo in cui è stato realizzato: all’insegna della sostenibilità.

La torretta è stata costruita in tre mesi da appena sei persone, utilizzando legno di abete rosso vecchio di 120 anni, e secondo l’antica tradizione di falegnameria per cui la Slovenia è rinomata nel mondo.

Ancora, la torretta si trova all’interno dello Slovenia Eco Resort di Godic, complesso abitativo per le vacanze costruito con materiali rispettosi dell’eco-sostenibilità nello splendore della natura slovena. Insomma, una destinazione adatta a tutti coloro che sognano relax e benessere ma in armonia con l’ambiente e con i cicli naturali. Non a caso la Slovenia è conosciuta come il cuore verde d’Europa: oltre metà del suo territorio è ricoperto da foreste, e un terzo del Paese è protetto grazie ai numerosi parchi naturali e alle riserve.