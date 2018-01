Venerdì 05 Gennaio 2018,

Le vacanze in barca? Non sono un miraggio o un lusso per pochi. Basta pensare alla formula del noleggio e i costi diventano abbordabili. I portali online che permettono di arrivare a questo tipo di opportunità sono in crescita. Segno che alla richiesta di barche a noleggio è in aumento tra gli italiani vacanzieri. Barche, catamarani, barche a vela con skipper si possono, per esempio, selezionare sul sito Nautal in italia, l'agenzia di noleggio imbarcazioni leader con presenza in 22 Paesi e più di 10.000 clienti. L’offerta è davvero ampia e per chi si muove in anticipo sui tempi, l’opportunità di spendere meno non manca. Programmare le vacanze in barca con anticipo permette infatti di ridurre i costi e contenere la spesa complessiva. Non solo prezzi migliori. Chi arriva prima riesce a conquistare anche le barche migliori, oltre alle date di disponibilità più adatte alla propria vacanza. In questo modo non si corre il rischio di arrivare all’ultimo minuto e doversi accontentare di quel che è rimasto e nei giorni meno vacanzieri dell’estate. Per farsi un’idea delle tariffe ribassate, specie in stagione invernale per chi vuole già muoversi con il programma per l’estate, basta andare sul sito nautal.it. Gli sconti vanno dal 5, fino al 40%. La scelta è molto ricca e comprende quasi 20mila imbarcazioni disponibili in moltissime delle migliori zone vacanza sul mare. Tra queste c’è l’Italia ma anche oltre confine non mancano le proposte, per esempio tra le isole corate o in Corsica. Noleggiare la propria barca sul sito Nautal non c’è soltanto la possibilità di prendere a noleggio l’imbarcazione per la prossima vacanza al mare. E’ anche possibile offrire in affitto la propria imbarcazione. È una formula che sempre più privati (ma anche imprese) scelgono per l’estate. Il meccanismo è molto semplice. Basta inserire il proprio annuncio con tanto di foto sul sito. In questo modo si raggiungeranno miglia di contatti in tutta Europa e nel mondo. In questo modo si possono monetizzare i costi di manutenzione della barca oltre a quelli di spedizione e di spostamento. Senza dover rinunciare alla propria di vacanza in barca. Questo perché l’imbarcazione sarà sempre disponibile per le date da noi scelte per l’estate da passare con la famiglia o con gli amici.