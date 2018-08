Lunedì 27 Agosto 2018, La macrofotografia è un genere fotografico molto diffuso e piace molto ai fotografi perchè è una tecnica fotografica alla portata di tutti, anche da chi è alle prime armi.



Attraverso la macrofotografia, il mondo minuscolo d’insetti, fiori e piccolissimi oggetti, viene ingrandito a tal punto da farci notare dettagli che con i nostri occhi non riusciremmo mai a vedere.



Per poter ingrandire questo minuscolo mondo non serve un’attrezzatura costosa, la maggior parte delle fotocamere reflex in commercio permettono già nativamente di poter scattare fotografie in modalità macro.