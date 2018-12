Giovedì 27 Dicembre 2018, Tentai d'ignorare il suono di una zanzara grossa (all'apparenza) come un passero, mentre il battito di una falena minacciava di offuscare il mio equilibrio, facendomi cadere dall'altezza di circa 15 metri. Nel gettare momentaneamente uno sguardo di sfuggita all'orologio sotto il pallido lucore della luna, scorsi un paio di lancette che indicavano all'incirca le 3 di notte. "Come, come ho fatto a ritrovarmi in questa situazione?" Mi chiesi allora, il braccio destro saldamente avvolto attorno al ramo biforcuto dell'albero di Paraiba, l'altro a stringere la telecamera con luce incorporata, impugnata per il bene della scienza e la maggiore gloria del mio cognome, tra tutti gli altri pubblicisti dei diari scientifici attinenti all'ambito degli animali sudamericani. Fu esattamente quello il momento in cui sentii di nuovo il suo richiamo: BO-OU, BO-ou, bo-ou, bo-ou in dissolvenza, come il lamento di un Saci Pererê, la creatura mitologica brasiliana con l'aspetto di un elfo saltellante su una gamba sola, l'eterna pipa in bocca e l'indole notoriamente dispettosa