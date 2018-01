Martedì 23 Gennaio 2018, Nel calcio minore, quello dove i campi spesso non sono propriamente d’erba, ma piuttosto di terra battuta può capitare davvero di tutto. Ma quello che è successo nel campionato di Promozione Marche, girone B, tra Aurora Treia e Montalto rasenta davvero l’incredibile e sicuramente non era mai successo in un campo di calcio e forse nemmeno all’oratorio dei Salesiani. L’arbitro fischia tre volte, l’incontro finisce, le squadre rientrano negli spogliatoi e i protagonisti del match si concedono una meritata doccia. Passa mezz’ora e l’arbitro decide incredibilmente che le due squadre devono tornare in campo…