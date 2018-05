Venerdì 18 Maggio 2018, Partita entusiasmante quella che vede contrapposte Lazio ed Inter: la posta in palio è la qualificazione alla prossima champions league. I biancocelesti hanno a disposizione due risultati utili, la vittoria ed il pareggio dato che si trovano a 3 lunghezze di distanza dai nero azzurri. L'inter con l'unico risultato della vittoria: in caso avvenisse, andrebbe a pari punti con la squadra di Inzaghi, superandola però per differenza reti con il match di andata, terminato 0-0. Immobile vs Icardi, sfida nella sfida per il titolo di capocannoniere.