Scrivi per noi, invia e pubblica link di articoli o recensioni

Gli aggiornamenti correlati inseriti dagli iscritti nelle ultime settimane

Il nuovo LEICA super-vario-elmar-SL 16-35 f/3.5-4.5 ASPH (fotografia grandangolo) 11 apr - photoblog.stefanoventuri.eu (steve_ventu) - Leica ha presentato in queste ultime ore un nuovissimo ultra grandangolo per le sue mirrorless full-frame della serie SL, il super-vario-elmar-SL 16-35 f/3.5-4.5 ASPH. “Oltre ad essere un obiettivo grandangolare ben progettato per catturare tutto il possibile all’interno della scena, la sua gamm continua qui: fotografia grandangolo

- Leica ha presentato in queste ultime ore un nuovissimo ultra grandangolo per le sue mirrorless full-frame della serie SL, il super-vario-elmar-SL 16-35 f/3.5-4.5 ASPH. “Oltre ad essere un obiettivo grandangolare ben progettato per catturare tutto il possibile all’interno della scena, la sua gamm

Lusso e tecnologia. Ecco la Leica Stealth Edition in edizione limitata (fotografia stealth) 13 mar - photoblog.stefanoventuri.eu (steve_ventu) - E' da sempre sinonimo di tecnologia, di qualità e pure di lusso. La nuova Leica presentata in questi giorni non è da meno. La nuovissima M Monochrom (Typ 246) “Stealth Edition” è un’edizione speciale della già presente Leica M con sensore solo in bianco e nero. La Leica Monochrom “Stealth Editio continua qui: fotografia stealth

- E' da sempre sinonimo di tecnologia, di qualità e pure di lusso. La nuova Leica presentata in questi giorni non è da meno. La nuovissima M Monochrom (Typ 246) “Stealth Edition” è un’edizione speciale della già presente Leica M con sensore solo in bianco e nero. La Leica Monochrom “Stealth Editio

Leica Serie-o n.122: la macchina fotografica più cara della storia (fotografia storia) 12 mar - photoblog.stefanoventuri.eu (steve_ventu) - La fotocamera più cara di tutti i tempi è stata venduta nei giorni scorsi a Vienna per la impressionante cifra di 2,4 milioni di euro. Si tratta di una fotocamera Leica del 1923 ed è stata venduta all’asta ad una cifra di ben 6 volte maggiore del prezzo base. L’asta è avvenuta al famoso museo de continua qui: fotografia storia

- La fotocamera più cara di tutti i tempi è stata venduta nei giorni scorsi a Vienna per la impressionante cifra di 2,4 milioni di euro. Si tratta di una fotocamera Leica del 1923 ed è stata venduta all’asta ad una cifra di ben 6 volte maggiore del prezzo base. L’asta è avvenuta al famoso museo de

bianco - La nuova Leica Q snow, bianca come la neve! (fotografia foto bianco) 13 feb - photoblog.stefanoventuri.eu (steve_ventu) - Per celebrare i giochi olimpici invernali del 2018 in Corea, Leica presenta una nuova edizione speciale della sua amatissima fotocamera compatta serie “Q” ad alte prestazioni con sensore full-frame: la Leica Q Snow. Questa edizione limitata è stata creata in collaborazione con la medaglia d’oro continua qui: fotografia foto bianco

- Per celebrare i giochi olimpici invernali del 2018 in Corea, Leica presenta una nuova edizione speciale della sua amatissima fotocamera compatta serie “Q” ad alte prestazioni con sensore full-frame: la Leica Q Snow. Questa edizione limitata è stata creata in collaborazione con la medaglia d’oro

Tag Heur Modular 41, ecco lo smartwatch di lusso per i polsi sottili (tag heur smartwatch) 16 gen - news.fidelityhouse.eu (MarquisPhoenix) - Tag Heur, il brand svizzero dell’orologeria di lusso, e dei cronografi che hanno fatto la loro storia anche nel mondo della Formula 1, ha annunciato un nuovo smartwatch modulare, il Tag Heur Modular 41, che – rispetto al modello Modular 45 – è più adatto ai polsi sottili, ed al pubblico femminile ( continua qui: tag heur smartwatch

- Tag Heur, il brand svizzero dell’orologeria di lusso, e dei cronografi che hanno fatto la loro storia anche nel mondo della Formula 1, ha annunciato un nuovo smartwatch modulare, il Tag Heur Modular 41, che – rispetto al modello Modular 45 – è più adatto ai polsi sottili, ed al pubblico femminile (

I nuovi obiettivi Leica APO-Summicron-SL 75mm f/2 e 90mm f/2 (fotografia obiettivi) 16 gen - photoblog.stefanoventuri.eu (steve_ventu) - Leica ha presentato al pubblico due nuovi obiettivi per il suo sistema di telecamere SL che inizieranno a essere spediti a partire da Febbraio 2018. Questi due obiettivi, APO-Summicron-SL 75mm f/2 e 90mm f/2, sono i primi di una nuova linea di ottiche Summicron-SL. La lunghezze focale dei due ob continua qui: fotografia obiettivi

- Leica ha presentato al pubblico due nuovi obiettivi per il suo sistema di telecamere SL che inizieranno a essere spediti a partire da Febbraio 2018. Questi due obiettivi, APO-Summicron-SL 75mm f/2 e 90mm f/2, sono i primi di una nuova linea di ottiche Summicron-SL. La lunghezze focale dei due ob

rolex - I regali di San Valentino perfetti per lui e per lei: i gioielli (san valentino gioielli rolex) 15 gen - www.gem24k.com (FrancescaGuglielmi) - San Valentino è ormai alle porte e desideri regalare al tuo amato o alla tua amata un oggetto che rimanga nel suo cuore? Quale migliore soluzione di un gioiello. Intramontabile simbolo di amore, stima e rispetto un gioiello è il modo giusto per comunicare la profondità dei sentimenti che si provano continua qui: san valentino gioielli rolex

- San Valentino è ormai alle porte e desideri regalare al tuo amato o alla tua amata un oggetto che rimanga nel suo cuore? Quale migliore soluzione di un gioiello. Intramontabile simbolo di amore, stima e rispetto un gioiello è il modo giusto per comunicare la profondità dei sentimenti che si provano

I consigli e le informazioni recenti più utili segnalati dagli utenti: