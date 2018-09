Domenica 23 Settembre 2018, Un uomo di 88 anni veniva trasportato in ambulanza dalla Toscana, dove viveva, fino in Piemonte. Le sue condizioni di salute non gli permettevano più di vivere solo, e i figli avevano deciso di ricoverarlo in una struttura apposita in cui avrebbe ricevuto tutte le cure necessarie. Durante il viaggio l'anziano signore ha espresso un desiderio con un filo di voce, timidamente. Forse temeva che la sua richiesta non sarebbe stata accolta. I volontari della Croce Rossa invece, dopo aver consultato i figli dell'uomo, hanno deciso di esaudire quell'ultimo desiderio.