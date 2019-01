Martedì 22 Gennaio 2019, L'aspetto tipico di un bovino non comporta l'utilizzo di un barattolo trasparente al fine di contenere l'intero animale, a meno che il defunto mammifero non sia recentemente passato per un forno crematorio fuoriuscendo dal quale, per quanto ci è permesso di capire, sarebbe alquanto infruttuoso sottoporlo a un comune processo di mungitura. Ma neanche questo specifico isotopo del torio, a voler essere sinceri, uno dei più comuni elementi radioattivi nonché il principale carburante utilizzato nei moderni generatori nucleari, si presenta il più delle volte come un fluido indistinguibile dall'acqua, tanto risulta liquido e trasparente. Certo: qui siamo nel regno dell'avveniristico e del possibile, ovvero tra le alte mura dell'Oak Ridge Laboratory dell'Università del Tennessee. Un luogo che sta agli scienziati che s'interessano di energia atomica, come le celebri rocce del parco di Vasquez in California per i cinefili...