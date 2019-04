Sabato 13 Aprile 2019, Il Milan ha segnato in tutte le ultime 13 sfide di campionato con la Lazio: nel parziale i biancocelesti hanno mancato l’appuntamento con il gol solo due volte (40 reti totali, una media di 3.1 per incontro).



In casa in Serie A il Milan è imbattuto contro la Lazio dal 1989: 28 partite, 17 vittorie rossonere e 11 pareggi – nella sua storia i rossoneri non sono mai arrivati a 29 contro una singola avversaria nella competizione.



Il Milan ha guadagnato un solo punto nelle ultime quattro partite di campionato: i rossoneri non rimangono cinque partite di fila senza successi da aprile dello scorso anno.



Il Milan ha subito quattro gol nelle ultime due partite casalinghe di campionato, dopo una serie di quattro partite interne con la porta inviolata.



La Lazio ha guadagnato un punto nelle ultime due partite di campionato, dopo averne ottenuti 10 sui precedenti 12 disponibili.



La Lazio ha perso quattro delle ultime otto trasferte di campionato (3V, 1N): tante sconfitte quante nelle precedenti 19 gare esterne in Serie A (9V, 6N).