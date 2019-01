Sabato 26 Gennaio 2019, In tutti gli ultimi quattro esordi in campionato, tutti giocati in trasferta, il Napoli ha sia segnato che subito gol.



Alla prima partita da allenatore di un nuovo club in uno dei 5 maggiori campionati europei, Carlo Ancelotti ha ottenuto finora sei vittorie (Parma, Juventus, Chelsea, PSG, Real Madrid e Bayern Monaco) e un pareggio (Milan).



Cinque degli ultimi 10 gol segnati dal Napoli in Serie A sono arrivati di testa, quattro di questi sugli sviluppi di un calcio d’angolo.



Fabián Ruiz è stato il più giovane centrocampista centrale della Liga spagnola 2017/18 ad avere partecipato ad almeno nove reti (tre gol e sei assist).



La Lazio è la vittima preferita di José Callejón in Serie A (cinque gol), quattro di questi sono stati realizzati allo stadio Olimpico.



Ciro Immobile ha trovato il gol nel primo precedente di Serie A contro il Napoli (novembre 2012), ma successivamente non ha più trovato la rete contro gli azzurri in sette sfide di campionato.