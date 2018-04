Martedì 17 Aprile 2018, Una Tempesta dal Paradiso (But a Storm Is Blowing from Paradise) è la mostra di arte contemporanea dal Medio Oriente e Nord Africa, realizzata dal Guggenheim UBS MAP Global Art Initiative, ospite nelle sale della Galleria di Arte Moderna di Milano dall’11 aprile al 17 giugno 2018. Occasione per scoprire il fermento creativo di altre zone del mondo e di avere uno sguardo scevro da politica e preconcetti nei loro confronti. Informazioni utili, qualche foto e alcune curiosità nel post.