Lunedì 16 Aprile 2018, Il gruppo automobilistico indiano Mahindra, in contemporanea con la sua partecipazione all’e-Prix di Roma (ov’è partito in pole position), ha annunciato il prossimo arrivo del nuovo suv compatto Mahindra KUV100, destinato al mercato italiano, con la sua vocazione da city car ed un ottimo rapporto tra la qualità delle funzioni in dotazione ed il prezzo di listino.







FABRIZIO FERRARA - Il Mahindra KUV100 è davvero un bel suv urbano, adatto per il trasporto delle persone, anche grazie al motore scelto ed alle sue performance: i prestiti dal mondo dei fuoristrada permettono anche qualche valida gita fuori porta ove, però, avrebbe dato il suo contributo anche la trazione integrale, purtroppo non prevista. Eccellente, infine, la prezzistica, sia definitiva che di lancio.