Venerdì 27 Aprile 2018, E’ tempo di tornare all’azione (super arcade) cari lettori!

Dopo l’ottimo successo del primo episodio, Major Mayhem 2 è finalmente arrivato su iPhone e Android con una veste grafica e sonora completamente rinnovate, una cinquantina di livelli completamente nuovi da affrontare, ben 5 mega boss da mandare all’altro mondo e come sempre… Una grande, grandissima quantità di armi super potenti da sbloccare e potenziare a dovere ????

Come nel precedente capitolo vestirete i panni del tostissimo Major Mayhem, impegnato ancora una volta a polverizzare senza pietà un intera armata nemica sparsa in un’ampia verità di locations. Dovrete continuamente cercare riparo dietro alle postazioni di fortuna per non beccare troppi colpi, e allo stesso tempo calcolare il tempo giusto per esporvi e scaricare tonnellate di piombo (e non solo) contro il nemico. L’azione intensa garantisce divertimento sia per gli amanti del genere che per chi vuole farsi una partitina di tanto in tanto con un buon arcade spensierato.

Occhio però… Mano a mano che proseguirete nel gioco le cose si faranno sempre più toste, e solo con la giusta dose di abilità (e di armamenti sbloccati) potrete farcela.

Un seguito estremamente ben fatto, ricco di giocabilità e intenso al punto giusto.

Consigliato alla grande cari lettori ????