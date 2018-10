Domenica 07 Ottobre 2018, Il 28 Settembre, ospite a Radio Lombardia, ho raccontato la mia esperienza lavorativa da quando sono diventata mamma; dopo 15 anni di ufficio come impiegata amministrativa ho cambiato completamente la mia vita, per poter conciliare lavoro e famiglia.

Avevo subito mobbing e, nonostante la crisi, non volevano concedermi un part-time, mentre io volevo essere presente nel quotidiano dei miei bambini.

Oggi, a distanza di due anni, svolgo un lavoro che mi soddisfa e gratifica e che mi permette di portare e andare a prendere i miei figli all'asilo e a scuola, sport e di seguirli nella crescita

Se hai voglia di saperne di più contattami per una chiacchierata fra mamme!