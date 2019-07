Venerdì 12 Luglio 2019, La Marcialonga Craft premiata dall’affetto di oltre 2000 concorrenti è da poco terminata ma – come da politica interna di Marcialonga – conclusa una manifestazione sportiva subito dopo si pensa già alla successiva, e così la prossima e 14.a edizione della sfida ciclistica delle Valli di Fiemme e Fassa andrà in scena a Predazzo il 31 maggio 2020. Nel frattempo, i 135 chilometri di Marcialonga Craft sono ancora a disposizione, questa volta da percorrersi in assoluta tranquillità, godendo del magnifico panorama trentino e sostando negli esercizi convenzionati per ottenere il timbro sul brevetto che – una volta completato – permetterà di ritirare il diploma e richiedere il premio. Fino a settembre si potrà scegliere fra due tipi di brevetto: il Silver, percorrendo l’anello “Latemar Ring” di 80 km e dislivello di 2448 metri, mettendosi alla prova lungo le salite di Passo Costalunga e Passo Pampeago, oppure il “Dolomitic Ring” di 55 km e dislivello di 1385 metri lungo le salite di Passo San Pellegrino e Passo Valles, il Gold permetterà invece di partire alla scoperta del granfondo di 135 km e 3900 metri di dislivello, affrontando tutte le erte previste: Passo Costalunga, Passo Pampeago, Passo San Pellegrino e Passo Valles. Il percorso andrà completato in giornata, timbrando il libretto negli appositi punti convenzionati oppure facendo un “selfie” con il cartello del Passo o dell’esercizio qualora fosse chiuso. Una volta terminata la propria cavalcata ciclistica basterà passare presso gli uffici Marcialonga o inviare brevetto e selfie a info@marcialonga.it per ricevere il diploma assieme ad un omaggio speciale Craft Sportswear, main sponsor della Marcialonga su due ruote. E se si vorrà prender parte anche alla gara, con il brevetto si otterrà uno sconto di 5 euro sulla quota e, da brevettato Gold, anche un avanzamento in griglia. I punti timbratura saranno i seguenti: Panificio Café Näckler a Nova Levante, Sporthotel Obereggen a Obereggen, Latemar Stube a Predazzo, Hotel Cristallo – Passo San Pellegrino e Capanna Passo Valles, usufruendo dei punti assistenza Bike for Fun a Predazzo, Local Motion a Predazzo e Ziano di Fiemme, Hobby Model Cicli a Tesero e Cicli Green Polo a Carano.



Info: www.marcialonga.it