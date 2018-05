Venerdì 04 Maggio 2018, Esiste una cognizione ampiamente esemplificata dalla musica Pop contemporanea (baby don't hurt me...) così come i poeti dell'epoca pre-moderna, per cui nessuno ha davvero bisogno di comprendere cosa sia l'amore. È una ferma credenza degli artisti e degli scrittori. È un istinto folkloristico e popolare, contro cui la scienza si è battuta attraverso le generazioni: battito, pulsazioni, impulsi neuronali filtrate attraverso macchine e le analisi statistiche del caso. Ma nulla di tutto questo, in realtà, può riuscire a spiegare il significato della più profonda ed antica forma di appagamento condiviso tra due o più esseri viventi. Perché mai, allora, dovremmo cercare di definire in modo specifico la controparte del nostro più importante sentimento? Chi sono queste persone, di cui si legge ogni giorno, pronte ad affermare "I cani sono migliori" piuttosto che "Io preferisco i pesci rossi" oppure "fra tutti gli animali domestici, nessuno può contraccambiarti più di un millepiedi gigante africano"? Da dove provengono questi loro preconcetti? Ah, è una lunga storia. Tutto inizia in Mesopotamia, tra il Tigri e l'Eufrate... Quando i cacciatori-raccoglitori costruirono i primi insediamenti stanziali, da cui nacque una civiltà. Ed in essa, i problematici valori, le drammatiche convenzioni. Tutto ciò che non può sussistere nel cuore del singolo, bensì attraverso il grande fiume della condivisione sociale. Che molto ha portato all'evoluzione delle nostre capacità cognitive e la sicurezza delle nostre vite, ma anche, fondamentalmente, modificato il pianeta e cambiato le nostre aspettative nei suoi confronti. Genetiche, estetiche, comportamentali. Per cui se ti trovi di fronte una bestia bianca e pelosa, con le orecchie tonde e la coda cortissima, la prima cosa che viene da chiederti è "C-cos'è questa creatura carinaaa?!" Piuttosto che metterti ad accarezzarla, e improvvisare partendo da lì...