Lunedì 19 Marzo 2018, Roberto Maroni, ex governatore della lombardia, ed ex ministro dei vari governi Berlusconi, contrario ad un possibile accordo di Salvini con Di maio, a suo dire incompatibili politicamente, e direi anche strutturalmente (stipendi e rimborsi), e propone un governo di larghe intese per allungare i tempi di riflessione e poter rielaborare una legge elettorale che sia in grado di dare un vincitore.Ma Salvini non la vede così, forse l'occasione di governare adesso sembra più fattibile che tentar di restare al fianco di un morente (politicamente parlando)cavaliere.