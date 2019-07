Giovedì 11 Luglio 2019, Nelle Marche c’è un’isola… tra i monti, un’ampia conca intramontana chiusa dove il Verdicchio si esprime da vero campione! Già dall’epoca dei Piceni prima e dei Romani poi, a Matelica si apprezzavano le caratteristiche uniche di un terroir che, tra questi verdi colli, rende unico e decisamente esclusivo il “nettare di Bacco”.

Il 19 e 20 luglio, la graziosa cittadina dell’entroterra maceratese adagiata tra la dorsale Appenninica principale ed una catena montuosa secondaria, la cosiddetta quinta del gruppo del San Vicino, si colora di verde e con il Matelica Wine Festival dedica un effervescente fine settimana al suo più nobile ambasciatore: il Verdicchio.

L’iniziativa entra a pieno titolo tra quelle selezionate dal Grand Tour delle Marche, il circuito di eventi dedicato a cibo e manualità, promosso da Tipicità ed Anci, che da quest’anno gode anche della fattiva collaborazione di Banca Mediolanum e Mediolanum Private Banking.

Organizzato dall’associazione dei produttori con il contributo dell’Amministrazione Comunale e di altre realtà del territorio, il Matelica Wine Festival si dipana in un intenso programma nel quale il Verdicchio, che a Matelica diventa D.O.C. e D.O.C.G, “duetta” con il cibo e con performance artistiche e musicali.

Madrina d’eccezione e conduttrice del cooking-talk show in programma venerdì sera sarà Veronica Maya. Un viaggio nel Verdicchio accompagnato dalle voci dei wine makers e dai piatti di due chef locali di grande talento: Serena D'Alesio, del Relais Marchese del Grillo di Fabriano, e Simone Scipioni, vincitore dell’edizione 2018 di Masterchef. Ad accompagnare questa speciale serata anche il live di Alessandro "Dante" Mancuso, vincitore de La Corrida 2019.

Nella serata di sabato, invece, Verdicchio in “modalità pop” lungo le vie e le piazze del centro storico, con punti di degustazione guidata, anche in abbinamento a tante espressioni di street food proposte dai ristoratori locali in appositi spazi attrezzati. Concerti e dj set accompagneranno gli assaggi, in un clima di festa capace di coinvolgere gourmet e wine lovers, ma non solo!

Le informazioni dettagliate sul programma e le attrattive turistiche di Matelica e del suo territorio sono fruibili sulla piattaforma www.tipicitaexperience.it e sulla app di Tipicità.