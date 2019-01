Martedì 22 Gennaio 2019, Anche quest’anno il blue Monday, ossia la giornata più triste del mondo, Atac ha onorato la ricorrenza con un micidiale guasto della linea A della metropolitana, bloccata prima tra Battistini e Ottaviano e in seguito dimezzata a Termini per consentire l’intervento di ripristino. L’interruzione è stata causata dal il distacco parziale del filo di contatto che alimenta i treni. Un fatto estremamente inquietante se si pensa che solo nel mercoledì scorso, il 16 gennaio, si era verificato un blocco analogo della linea a causa del distacco di 15 centimetri di corsa della rotaia sempre in prossimità dei deviatoi di Ottaviano

