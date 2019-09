Lunedì 30 Settembre 2019, MILAN - FIORENTINA 1-3 GOL E HIGHLIGHTS: terzo ko consecutivo (il quarto totale in campionato, non accadeva da 81 anni) per la squadra di Giampaolo.



Pulgar sblocca su rigore, poi nella ripresa il Milan resta in 10 per il rosso a Musacchio e incassa il raddoppio di Castrovilli.



Chiesa fallisce il tris dal dischetto, ma il terzo gol arriva lo stesso e lo realizza Ribery (il francese riceve l’ovazione di San Siro).



Nel finale accorcia Leao. Montella batte la sua ex squadra e ottiene il secondo successo di fila.



14' rig. Pulgar (F), 66' Castrovilli (F), 78' Ribery (F), 80' Leao (M)



MILAN (4-3-3): Donnarumma G.; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié (46' Krunic), Bennacer, Calhanoglu; Suso (79' Castillejo), Piatek (57' Duarte), Leao. All. Giampaolo



FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli (79' Benassi), Dalbert; Chiesa (84' Boateng), Ribery (89' Ghezzal). All. Montella



Ammoniti: Bennacer (M), Milenkovic (F), Pezzella (F), Calabria (M), Lirola (F)



Espulsi: Musacchio al 54' per rosso diretto



Note: Chiesa al 69' si fa parare il rigore da Donnarumma