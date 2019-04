Giovedì 25 Aprile 2019, MILAN - LAZIO 0-1 GOL E HIGHLIGHTS - COPPA ITALIA: la squadra di Simone Inzaghi batte il Milan a San Siro e va in finale di Coppa Italia. Decisivo Correa (primo gol del 2019) al 13' del secondo tempo. Annullato un bel gol di testa di Cutrone per fuorigioco. Nel primo tempo infortuni per Milinkovic-Savic e Calabria. 58' Correa MILAN (3-4-3): Reina; Musacchio, Caldara (65' Cutrone), Romagnoli; Calabria (40' Conti), Kessie, Bakayoko, Laxalt; Suso, Piatek, Castillejo (57' Calhanoglu). All: Gattuso LAZIO (3-5-2): Strakosha, Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Romulo, Milinkovic-Savic (15' Parolo), Lucas Leiva, Luis Alberto (85' Badelj), Lulic; Correa (74' Caicedo), Immobile. All: Simone Inzaghi Ammoniti: Luiz Felipe (L), 70' Musacchio (M), Caicedo (L), Bakayoko (M)