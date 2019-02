Venerdì 22 Febbraio 2019, I morti sul lavoro nell'anno 2018 secondo le statistiche Vega, sono stati complessivamente 786 in aumento rispetto all'anno precedente del +5,4%, a questi vanno aggiunti i morti in itinere: 347 nel 2018 in aumento del +22,6% rispetto al 2017. Complessivamente 1.133 persone morte per guadagnarsi da vivere, portare il pane a casa, come si suol dire. In questa triste statistica la Campania si colloca al 5° posto per numero di morti, dopo Lombardia, Emilia, Veneto e Piemonte. Il problema però, come si diceva, è che la parte sommersa dell'iceberg potrebbe essere una base ben più ampia. econdo l'Inail nel 2018, ad esempio, tende a ridursi in Campania il numero di denunce di infortuni sul lavoro di migranti sia extracomunitari che europei, ma ovviamente la riduzione delle denunce non indica necessariamente una riduzione nel numero dei casi reali.