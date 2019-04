Martedì 16 Aprile 2019, Avete già visto la nuova mostra al Museo d’arte di Mendrisio (Svizzera), Piero Guccione La pittura come il mare? Dal 7 aprile al 30 giugno 2019 sarà ,infatti, possibile scoprire le opere più mature, circa una sessantina, del pittore siciliano. Un pittore che si è sempre tenuto agli antipodi dei suoi contemporanei e, sebbene la luce (tipicamente siciliana) sia simile a quella degli Impressionisti, la sua interpretazione è rimasta lontana anche da quel mondo. I suoi lavori riportano le immagini e sensazioni nate dalla contemplazione del mare, del suo mare. Tanti buoni motivi per non perderla nel nostro articolo.