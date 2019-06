- Marc Marquez conquista la settima pole consecutiva - l'82esima della carriera - ad Austin, il circuito dove si correrà il Gp delle Americhe. Secondo tempo per Valentino Rossi con la Yamaha, che fa segnare un distacco di appena 273 millesimi. Chiude la prima fila un'altra Honda, quella di Cal Crutchlow (+0.360). Delusione per la Ducati ufficiale che sulla griglia schiera Danilo Petrucci solo in ot

- LA NON CADUTA DI MARQUEZ VI SPIEGO COME FA: video di Luca Salvadori. "In questo nuovo video, voglio analizzare insieme a voi come Marc Marquez è riuscito a inventare in questi ultimi anni la tecnica della caduta non caduta, o il cosiddetto 'save' in inglese. Ormai nelle ultime gare di Motogp lo stiamo vedendo sempre più spesso compiere questo tipo di miracoli,che alla fine miracoli non sono... pi