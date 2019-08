Venerdì 23 Agosto 2019, Coloro che nascono durante il giorno del 24 Agosto di un anno qualsiasi secondo voi che tipo di carattere possiedono? Intanto possiamo dire che chi nasce il 24 Agosto nasce sulla cuspide astrologica Leone-Vergine ma comunque è sotto il segno di fuoco del Leone, segno fisso e governato dal Sole. In questo articolo vediamo di capire esattamente come sia possibile comprendere esattamente le carattersitiche basilari di coloro che sono venuti al mondo in questo giorno e verranno in seguito alla data odierna. Vedremo anche di trovare l'angelo custode di queste persone che è utile nei momenti più difficili ...