Venerdì 08 Febbraio 2019, In una giornata rocambolesca e piena di colpi di scena, che ha visto diversi leader, ha spiccato anche Francesco Bagnaia che con la sua Pramac ha conquistato il secondo posto a soli 0.063 secondi di distanza da Danilo Petrucci.Francesco Bagnaia è stato seguito dalla Pramac del suo compagno Jack Miller che si è posizionato in terza posizione davanti all'altro pilota della Ducati Andrea Dovizioso. Molta presenza di piloti italiani nelle prime quattro posizioni, con Danilo Petrucci, Francesco Bagnaia e Andrea Dovizioso, diviso solamente da Jack Miller, mentre il nove volte campione di MotoGP Valentino Rossi ha avuto una giornata in parte negativa classificandosi decimo e chiudendo così la top 10. Subito dopo Valentino Rossi, troviamo il campione del mondo in carica Marc Marquez che occupa l'undicesima posizione con la sua Honda, davanti ad Alex Rins.