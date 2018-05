Sabato 05 Maggio 2018, FABRIZIO FERRARA - Ho sentito molto parlare delle consolle Neo Geo: ricordo che, quando SEGA iniziava a perdere colpi, ma poco prima che Sony si affermasse, vi fu una sorta di interregno nel corso del quale molti appassionati parlavano di Neo Geo, e di come erano riusciti a procurarsi questa mirabolante consolle. Gli emulatori disponibili in Rete, poi, mostravano una qualità dei giochi davvero straordinaria e, quindi, è un peccato che SNK non abbia attenzionato a dovere il mercato occidentale: ora, anche con un marketing più accorto ed aggressivo, la medesima azienda prova a beneficiare tutto il mondo della sua notevole esperienza videoludica. Speriamo, pertanto, che l'attesa non sia lunga!