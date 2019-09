Giovedì 05 Settembre 2019, Eniente. La maledizione della maglia numero 9 del Milan ha colpito ancora. Pure un bomber come Krzysztof Piątek, giunto dal Genoa con un bottino di 13 reti su 19 gare disputate. Mentre in Nazionale ha segnato 4 gol su 6 presenze. Infatti, il giocatore dal suo arrivo a gennaio 2019 ha segnato 9 gol su 20 presenze. E nella seconda giornata di campionato è stato messo perfino in panchina dal nuovo tecnico Giampaolo.

La maledizione della maglia numero 9 del Milan ha fatto una lunga strage, da quando ad indossarla non è stato più il bomber per antonomasia Filippo Inzaghi. La prima vittima fu Pato, poi Matri, el Nino Torres, Destro, Luiz Adriano, Lapadula e André Silva.

Tuttavia, anche altre importanti squadre italiane hanno la loro maglia “maledetta”. Vediamo quali sono i numeri poco fortunati di Juventus, Inter, Lazio e Napoli.