Mercoledì 11 Settembre 2019, Un trekking indimenticabile in una terra magica, la Norvegia. Un'avventura fuori dagli schemi per poter godere di una spettaccolo della natura,l’alba dal Pulpit Rock. Un viaggio che ho percorso fuori e dentro di me, provando un senso di pace e di riconciliazione con la natura e le sue immense bellezze. La Norvegia è una terra dove l'uomo e la natura vivono ancora in armonia nel rispetto reciproco. Un viaggio in camper che dall'Italia mi ha portato nella terra dei vichinghi dove le montagne rievocano vecchi miti e suggeriscono la potenza della Terra. Un sogno che si è realizzato e che ho il piacere di condividere.