Venerdì 16 Marzo 2018, Dopo le elezioni del 4 marzo la composizione del Parlamento, nonostante il Rosatellum, è ancora largamente discriminatoria nei confronti delle donne.

Soltanto il 34% di noi è entrata in aula e rappresenterà (in che modo?) le questioni di genere.

Nei consigli regionali o comunali la situazione è anche peggio, i dati del Lazio e della Lombardia lo dimostrano.

Perché le donne sono fuori dalla politica?

La mia proposta: per abbattere il soffitto di cristallo serve organizzare le donne perché possano davvero esercitare la rappresentanza di genere , al di là delle quote rosa. Che ne pensi?