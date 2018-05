Mercoledì 09 Maggio 2018, Se ami la danza, non puoi non amare Roberto Bolle, uno dei migliori ballerini del mondo, amato sia dagli appassionati sia da chi di ballo si intende poco ma ne apprezza doti e bravura. Ebbene, proprio il nostro Roberto Bolle ha organizzato l'evento clou della danza denominato "OnDance" che si terrà a Milano dall'11 al 17 giugno prossimi. La kermesse sarà scandita da un programma ricchissimo di esibizioni, Giochi, laboratori, sfide e tutto ciò che ruota intorno al ballo classico, moderno, di strada e chi più ne ha più ne metta. Nell'articolo anche il link per l'iscrizione