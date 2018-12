Domenica 30 Dicembre 2018, In attesa di quello che accadrà a Capodanno, parliamo ancora una volta degli orari di Natale del trasporto pubblico di Roma e grazie ad AttacatiAlBus facciamo un parallelo con altre capitali europee. Spolier, Roma fa la figura della borgata. Una borgata dove la "bottega Atac" chiude dalle 13 alle 16.30 per consentire ai suoi garzoni di andare a mangiare e far la siesta con comodo mentre il resto del mondo continua a funzionare. Insomma, anche quest'anno figura demmè sebbene Roma-Lido e Roma-Nord nel pomeriggio sono rimaste aperte. Lo avevamo appena abbozzato qualche giorno fa con un paio di esempi, ma adesso ampliamo la panoramica:

Domenica 30 Dicembre 2018, In attesa di quello che accadrà a Capodanno, parliamo ancora una volta degli orari di Natale del trasporto pubblico di Roma e grazie ad AttacatiAlBus facciamo un parallelo con altre capitali europee. Spolier, Roma fa la figura della borgata. Una borgata dove la "bottega Atac" chiude dalle 13 alle 16.30 per consentire ai suoi garzoni di andare a mangiare e far la siesta con comodo mentre il resto del mondo continua a funzionare. Insomma, anche quest'anno figura demmè sebbene Roma-Lido e Roma-Nord nel pomeriggio sono rimaste aperte. Lo avevamo appena abbozzato qualche giorno fa con un paio di esempi, ma adesso ampliamo la panoramica:

Gli aggiornamenti correlati inseriti dagli iscritti nelle ultime settimane

#Atac: Che fine ha fatto il 451? (Roma) 06 lug - odisseaquotidiana.blogspot.it (iltrenoromalido) - Ci arriva questa domanda da parte di un utente: "Urge una vostra indagine! Cosa sta succedendo al 451? Le corse sono state d' improvviso soppresse, ogni sera Piazzale Ponte Mammolo è stracolmo di gen - Ci arriva questa domanda da parte di un utente: "Urge una vostra indagine! Cosa sta succedendo al 451? Le corse sono state d' improvviso soppresse, ogni sera Piazzale Ponte Mammolo è stracolmo di gen

#Atac: Non aprite quella porta! (Roma) 14 giu - odisseaquotidiana.blogspot.it (iltrenoromalido) - Accade alla stazione Giustiniana: sarà per una porta montata male, oppure per altri motivi, ma il treno non riesce ad espellere le porte. Semplicemente meraviglioso Sarà forse a causa del fatto ch - Accade alla stazione Giustiniana: sarà per una porta montata male, oppure per altri motivi, ma il treno non riesce ad espellere le porte. Semplicemente meraviglioso Sarà forse a causa del fatto ch

#Atac: 5 mesi di Flambus a Roma (Roma) 29 mag - odisseaquotidiana.blogspot.it (iltrenoromalido) - Sabato, 27 maggio, nel primo pomeriggio è andato a fuoco un altro autobus mentre era in servizio sulla linea 508 a Ponte Mammolo. La vettura 3751 aveva 15 anni. Grazie al pronto intervento del person - Sabato, 27 maggio, nel primo pomeriggio è andato a fuoco un altro autobus mentre era in servizio sulla linea 508 a Ponte Mammolo. La vettura 3751 aveva 15 anni. Grazie al pronto intervento del person

#Atac: Gli orari del 1 Maggio a Roma (Roma) 30 apr - odisseaquotidiana.blogspot.it (iltrenoromalido) - Il Primo Maggio normale servizio festivo sull'intera rete Atac con potenziamento delle corse della metropolitana sino alle ore 1.30 per consentire il deflusso dal tradizionale concerto di San Giovann - Il Primo Maggio normale servizio festivo sull'intera rete Atac con potenziamento delle corse della metropolitana sino alle ore 1.30 per consentire il deflusso dal tradizionale concerto di San Giovann

Acilia Sud - Forse siamo ad una svolta (Roma) 20 apr - odisseaquotidiana.blogspot.it (iltrenoromalido) - Acilia Sud finalmente una buona notizia, no non hanno finito i lavori, anzi siamo al punto di prima, ma qualora la stazione fosse terminata sono stati stanziati i soldi per fare le opere accessorie - Acilia Sud finalmente una buona notizia, no non hanno finito i lavori, anzi siamo al punto di prima, ma qualora la stazione fosse terminata sono stati stanziati i soldi per fare le opere accessorie

#Atac: I Filobus sono un mezzo di trasporto, non un l terreno di uno scontro politico (Roma) 10 apr - odisseaquotidiana.blogspot.it (iltrenoromalido) - Cerchiamo di anticipare possibili polemiche e sedarle prima che si ingigantiscano: secondo Atac la linea 90 doveva essere gestita con soli filobus. Nel weekend non era così. Dopo 12 giorni di servizi - Cerchiamo di anticipare possibili polemiche e sedarle prima che si ingigantiscano: secondo Atac la linea 90 doveva essere gestita con soli filobus. Nel weekend non era così. Dopo 12 giorni di servizi

Grillo: "La città non è malandata come sembra" Ma che stai a dì? (Roma) 23 feb - odisseaquotidiana.blogspot.it (iltrenoromalido) - Quella strana percezione di essere presi per il culo! Grillo: "La città non è così malandata come sembra", è solo una percezione dettata da una cattiva stampa. Non è la prima volta che mi becco d - Quella strana percezione di essere presi per il culo! Grillo: "La città non è così malandata come sembra", è solo una percezione dettata da una cattiva stampa. Non è la prima volta che mi becco d

I consigli e le informazioni recenti più utili segnalati dagli utenti: